Star Wars Jedi Survivor: Coruscant sarà esplorabile, ma potrebbe non essere una mappa aperta

Il director di Star Wars Jedi: Survivor, Stig Asmussen, ha rivelato che Coruscant sarà uno dei pianeti presenti nel gioco, anche se potrebbe non essere un'area open world completamente esplorabile.

Condividendo la notizia alla Star Wars Celebration, Asmussen ha confermato: "Stiamo facendo un passo in avanti con il nostro approccio Metroidvania e, tanto per parlare di un altro pianeta, ci sarà anche Coruscant. Penso che ci siano state molte speculazioni in merito, e ora confermo che ci sarà".

Sebbene Asmussen abbia parlato di Coruscant all'interno di una conversazione sulle aree esplorabili più ampie incluse in Jedi: Survivor, Andy McNamara, responsabile delle comunicazioni di EA per Star Wars, ha sentito il bisogno di precisare che la dichiarazione di Asmussen non sottintendeva che Coruscant sarà una grande mappa aperta.

Potrete farvi tanti amici in Star Wars Jedi Survivor

"Per essere chiari, Stig non ha mai affermato che Coruscant fosse un'open world liberamente esplorabile [come sostenuto da un account Twitter]. Ha solo confermato che è una delle destinazioni del gioco", ha detto McNamara. "Survivor ha pianeti incredibili da esplorare e le nostre più grandi ambientazioni fino ad oggi, ma volevamo essere chiari su ciò che è stato detto".

Non è quindi chiaro in che formato Coruscant sarà presente in Star Wars Jedi: Survivor: potrebbe essere una mappa ampia, ma non proprio open world come altre già mostrato o potrebbe essere solo una piccola ambientazione lineare legata a una missione della trama principale.

Star Wars Jedi: Survivor verrà pubblicato il 28 aprile per PlayStation 5, Xbox Series e PC. Ecco infine trailer del gameplay finale dalla Star Wars Celebration.