Star Wars Jedi Survivor, preload disponibile su Xbox Series X|S: grande differenza di peso

Con l'arrivo di Star Wars Jedi: Survivor su Xbox Store, diventa disponibile il preload con installazione anticipata del gioco su Xbox Series X|S, cosa che svela anche una notevole differenza in peso tra le due versioni, in base a quanto emerso finora.

Almeno per quanto riguarda questa prima versione disponibile in download e installazione anticipata, questo è lo spazio richiesto per scaricare il gioco e porlo sull'SSD delle due console Microsoft:

140 GB su Xbox Series X

44 GB su Xbox Series S

La differenza in spazio occupato è sostanziale sulle due console, con il gioco che diventa enorme su Xbox Series X mentre mantiene dimensioni piuttosto standard sulla sorella minore. Tale differenza è dovuta molto probabilmente alla diversa qualità degli asset utilizzati dalle due versioni.

Considerando che il gioco avrà una risoluzione più alta e forse anche una complessità grafica maggiore su Series X, quest'ultima versione contiene asset di maggiore qualità che occupano uno spazio molto superiore alla versione Xbox Series S.

C'è da dire che 140 GB sono veramente tanti, in linea con alcuni dei giochi più dispendiosi in termini di spazio occupato su SSD che abbiamo visto in questi anni, come i vari Call of Duty, Microsoft Flight Simulator e pochi altri. Di recente, sul gioco abbiamo visto il trailer del gameplay finale dalla Star Wars Celebration.