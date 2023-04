Horizon Forbidden West Burning Shores: video mostra i primi 18 minuti del gioco

Il DLC di Horizon Forbidden West, Burning Shores, è disponibile da oggi, 19 aprile 2023,su PS5. IGN USA ha quindi pubblicato un video gameplay che mostra i primi 18 minuti dell'avventura. Ovviamente non guardate il video e non proseguite con la lettura se non volete alcuna anticipazione su questa espansione per il gioco di Guerrilla Games.

Il video ci mostra che Aloy viene contattata da Silas - interpretato dallo scomparso Lance Reddick - che le indica un luogo nel quale trovarsi. Il neo-alleato di Aloy le spiega di aver scoperto che un membro dei Far Zenith sopravvissuto alle vicende del gioco principale. Aloy sale in groppa della propria cavalcatura volante e raggiunge quindi la nuova destinazione, le Burning Shores che danno il titolo al DLC di Horizon Forbidden West, ma una volta arrivata viene attaccata e abbattuta.

Aloy riesce per il rotto della cuffia ad atterrare in relativa sicurezza su una spiaggia, ma deve subito affrontare alcune macchine. Conclusa la battaglia, la protagonista fa la propria conoscenza con uno dei nuovi personaggi principali di Horizon Forbidden West Burning Shores: Seyka, di cui abbiamo già scoperto vari dettagli. Seyka accompagna infine Aloy al suo accampamento.

Horizon Forbidden West Burning Shores ci propone una nuova mappa, che pare essere circa un terzo di quella originale, e propone ovviamente vari nuovi contenuti, compresa una cavalcatura volante che è però anche in grado di nuotare sott'acqua, il Waterwing, molto utile considerando che parte della nuova regione sarà sommersa.

Vi ricordiamo infine che è disponibile la patch 1.21 su PS5, per il lancio di Burning Shores.