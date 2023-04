The Murder of Sonic the Hedgehog, la recensione di un Pesce d'Aprile molto più serio del previsto

Se qualche tempo fa ci avessero detto che uno dei migliori giochi di Sonic degli ultimi anni sarebbe stata una visual novel dedicata alla "morte" del riccio blu, avremmo creduto che fosse uno scherzo e, a pensarci bene, non ci saremmo sbagliato più di tanto. In occasione del primo d'aprile, infatti, SEGA ha deciso di sorprendere tutti i fan con un nuovo gioco gratuito disponibile su Steam a questo indirizzo: The Murder of Sonic the Hedgehog.

Nelle sue due ore abbondanti di avventura si trova un po' di tutto, tra battute, citazioni e anche un tocco di sentimentalismo, per certo più di quello che ci si può aspettare da un'opera nata per scherzo. Vale però la pena giocarla? Scoprite la risposta nella nostra recensione di The Murder of Sonic the Hedgehog.