Netflix: serie TV e film più visti in Italia, la Top 10 al 16 aprile mostra novità, Mare Fuori cala

Come ogni settimana, Netflix ci propone le classifiche delle serie TV e dei film più visti sulla piattaforma. Precisamente, possiamo vedere quali sono gli show più visti in Italia nei sette giorni compresi tra il 10 aprile e il 16 aprile 2023. Nel complesso ci sono varie novità e Mare Fuori inizia a calare. Vediamo prima di tutto la Top 10 delle serie TV più viste in Italia al 16 aprile 2023:

The Night Agent - Stagione 1 The Rookie - Stagione 1 Obsessione - Miniserie The Rookie - Stagione 2 Mare Fuori - Stagione 2 Mare Fuori - Stagione 1 Lo Scontro - Stagione 1 The Rookie - Stagione 3 Transatlantic - Miniserie Designated Survivor - Stagione 1

In prima posizione troviamo anche The Night Agent, che è in Top 10 da quattro settimane rivelandosi un nuovo successo per Netflix sul mercato italiano. The Rookie continua ad essere visto: la prima stagione è in classifica da tre settimane, la seconda stagione da due settimane e la terza è arrivata ora in Top 10. Mare Fuori cala, come detto, anche se rimane ancora al centro della classifica: sono 30 settimane che è in Top 10. Il resto della classifica è composto da serie che arrivano in Top 10 per la prima volta.

Vediamo invece la Top 10 dei film più visti su Netflix in Italia al 16 aprile 2023:

The Last Kingdom: Sette Re Devono Morire I migliori giorni Chupa Murder Mystery 2 Una notte da dottore Hunger Murder Mystery John Wick Capitolo 2 Era ora Fenomenas Indagini Occulte

Ci sono invece meno novità per quanto riguarda la classifica dei film, con solo quattro pellicole che entrano per la prima volta in Top 10, ovvero The Last Kingdom: Sette Re Devono Morire, Una notte da dottore, Hunger e Fenomenas Indagini Occulte. I film di maggior successo sono invece Era ora (quattro settimane) e i due Murder Mystery (tre settimane entrambi). Notiamo inoltre che tre film su dieci sono italiani.

