Overwatch 2: 100.000 bari scoperti e bloccati, Blizzard dichiara guerra

Blizzard, tramite il proprio blog, ha confermato che sta continuando a lottare con i bari all'interno di Overwatch 2 e che ha raggiungo un'importante cifra: 100.000 bari allontanati e bloccati dalla piattaforma.

La presenza dei bari in Overwatch era aumentata notevolmente nel momento nel quale il gioco è diventato free to play insieme all'arrivo del "2" nel titolo. È perfettamente normale (anche se deprecabile) che il numero di bari aumenti nel momento nel quale un gioco passa da essere a pagamento ad essere free to play, visto che il rischio è inferiore in quanto non si perdono soldi nell'ultimo caso.

Ciò detto, 100.000 ban non è un numero insignificante considerando che sono avvenuti in sei mesi. Blizzard spiega che "Il nostro primo principio guida, "Equo è divertente", deriva dalla nostra convinzione che in Overwatch 2 non si possa mai barare. Giocare con chi bara è frustrante, e priva tutti di una partita divertente e corretta. Il nostro team non smetterà mai di lavorare per identificare e proteggervi dagli imbrogli".

È stato poi rivelato che Blizzard ha bannato circa cinquemila account di bari ogni settimana e ha lavorato esternamente a Overwatch per affrontare le piattaforme che offrono questi cheat. Inoltre, anche chi non ha tecnicamente barato ma ha volutamente e regolarmente giocato con dei bari per ottenere più facilmente la vittoria ne ha subito le conseguenze.

In generale, Blizzard si sta impegnando per impedire ai bari di avere vita facile su Overwatch 2, come è giusto che sia. Vi lasciamo infine al trailer che presenta le novità del Battle Pass della Stagione 4.