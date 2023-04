Netflix: l'abbonamento con pubblicità viene migliorato, risoluzione più alta e non solo

Durante una recente riunione con gli investitori, Netflix ha svelato una novità in arrivo per il servizio in abbonamento con le pubblicità (chiamato "Base con pubblicità"), introdotto da alcuni mesi. La compagnia ha deciso di aumentare la risoluzione così da rendere questo specifico livello del servizio più interessante. Questo significa che passerà da 720p a 1080p. Inoltre, sarà possibile usare l'abbonamento con pubblicità su due schermi in contemporanea, invece che su uno solo come in precedenza.

Netflix indica che questi miglioramenti saranno introdotti in tutti e dodici i mercati nei quali è disponibile l'abbonamento con pubblicità: l'Italia è compresa. Al momento della scrittura è disponibile in Canada e Spagna, ma arriverà in altre nazioni a breve.

Al momento queste novità non comportano alcun tipo di aumento di prezzo del servizio con pubblicità di Netflix, che in Italia costa 5,49€. Va precisato però che alcuni film e serie TV non sono disponibili sul servizio Base con pubblicità. La compagnia afferma però che circa il 95% di quello che gli spettatori con altri abbonamenti guardano è disponibile anche sul piano inferiore.

Ricordate che Netflix include anche giochi, tramite l'app mobile

Netflix aggiunge inoltre che sta migliorando gli strumenti per le compagnie per facilitare la gestione delle pubblicità.

Inoltre è stato confermato che la condivisione degli account a pagamento arriverà in USA e altri paesi a breve.