PS5: i bagarini si arrendono e iniziano a vendere le console in forte sconto

L'attuale generazione di console ha dovuto affrontare diversi problemi e uno di questi è stato la presenza dei bagarini che hanno sfruttato le limitate scorte di console per arraffare il poco a disposizione e vendere a prezzo più alto le piattaforme per guadagnare "facilmente". Questo è vero soprattutto con PS5. Ora, però, i bagarini sembrano essere stati sconfitti in quanto stanno iniziando a vendere le proprie PlayStation 5 e prezzo scontato.

Le scorte di PS5, anche se magari non sempre al top, sono oramai normalizzate ed è abbastanza semplice trovare una console. I bagarini non hanno quindi più una leva abbastanza forte per poter vendere le proprie unità, nemmeno a prezzo normale. Dopotutto, comprarla da un bagarino significa anche non avere la prova d'acquisto e quindi non avere modo in caso di problemi di riportare la console al negozio.

Ci sono quindi situazioni nelle quali PS5 viene messa in vendita a "basso" prezzo, come dimostrato anche dal post Reddit che vedete qui sotto. In media, gli utenti di Reddit sono felici che i bagarini siano costretti a svendere le console e non si trattengono dall'insultarli.

Se siete in cerca di una PS5, potete tranquillamente trovarla su Amazon, sia venduta da venditori di terze parti che direttamente da Amazon. La potete trovare sia senza bundle che insieme a God of War Ragnarok.