Nintendo Switch Online, aprile 2023: giochi SEGA Mega Drive per il Pacchetto aggiuntivo disponibili

Nuovi giochi SEGA Mega Drive sono disponibili su Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo. Gli abbonati possono giocare a Street Fighter 2: Special Champion Edition, Kid Chameleon, Pulseman e Flicky a partire da oggi - 19 aprile 2023 - su Nintendo Switch. Potete vedere il trailer dedicato qui sotto.

Street Fighter 2: Special Champion Edition è una versione migliorata di Street Fighter 2 e aggiunge le nuove modalità Champion e Hyper. Sono inoltre disponibili mirror match, 11 impostazioni di velocità, Group Battle e la possibilità di giocare nei panni di M. Bison, Balrog, Sagat e Vega.

Kid Chameleon è un titolo d'azione a scorrimento laterale in cui il giocatore ha a disposizione nove caschi diversi, ognuno con poteri speciali. Offre oltre 100 livelli di sfide platform.

Flicky ha come protagonista il famoso personaggio secondario di Sonic the Hedgehog. In questo titolo arcade, i giocatori controllano Flicky mentre raccoglie gli uccelli più piccoli e li protegge dal gatto Tiger.

Infine, c'è Pulseman, un gioco a scorrimento laterale sviluppato da GameFreak e ambientato nel lontano futuro del 2015 (a quei tempi era un lontano futuro). Nei panni di Pulseman, dovrete impedire a Doc Waruyama di conquistare la galassia avventurandovi in diverse città e hackerando dei computer.

