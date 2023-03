Nintendo Switch Online: svelati i giochi gratis di marzo 2023, già disponibili

Nintendo ha svelato quali sono i giochi gratis per gli abbonati a Nintendo Switch Online di marzo 2023, disponibili da subito. Si tratta di quattro classici per Game Boy, NES e Super NES, che trovate elencati qui di seguito:

Kirby's Dream Land 2 (Game Boy)

BurgerTime Deluxe (Game Boy)

Xevious (NES)

Side Pocket (Super NES)

Kirby's Dream Land 2 è un platform per Game Boy, uno dei primi titoli della serie Kirby, nonché tra i più amati, tanto fu capace di sfruttare al meglio le caratteristiche della console portatile progettata da Gunpei Yokoi.

BurgerTime Deluxe è una rilettura per Game Boy del classico arcade in cui, nei panni di un cuoco, bisogna impilare dei grossi panini per superare i livelli, evitando al contempo di essere uccisi da alcuni ingredienti.

Xevious è uno sparatutto a scorrimento verticale per NES. Sviluppato da Capcom, è la conversione diretta dell'omonimo coin op.

Side Pocket, infine, è un coloratissimo simulatore di biliardo per Super NES in cui si può giocare in diverse modalità da soli o in compagnia.

Per chi non lo sapesse, l'abbonamento a Nintendo Switch Online è disponibile in vari tagli: pagando 3,99€ ci si può abbonare al servizio per un mese, 7,99€ per tre mesi, mentre pagandone 19,99 per un anno.

Volendo è anche possibile abbonarsi annualmente prendendo il pacchetto aggiuntivo che per un totale di 39,99€ offre anche contenuti aggiuntivi gratuiti per i giochi di Nintendo Switch, nonché giochi gratis delle librerie di Nintendo 64, Game Boy Advance e SEGA Mega Drive.