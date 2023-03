Google Glass chiude i battenti, gli occhiali AR non sono più in vendita

Google Glass, la tecnologia di occhiali AR di Google, chiude i battenti: la vendita del prodotto è stata interrotta nella giornata di ieri e il supporto per i dispositivi già distribuiti durerà solo fino al 15 settembre.

Nell'annunciare la chiusura, Google ha ringraziato gli utenti per questi oltre dieci anni di innovazione, ma i critici parleranno inevitabilmente dell'ennesimo progetto defunto per l'azienda, che lo scorso 18 gennaio ha chiuso Stadia.

Nato come dispositivo destinato ai consumatori, Google Glass non ha ricevuto l'attenzione sperata e nel corso degli anni è stato ripensato come un prodotto enterprise, uno strumento che fosse in grado di supportare il lavoro di determinate figure.

Contestualmente al redesign anche la tecnologia degli occhiali smart si è evoluta, integrando un display più ampio, un processore più veloce e una struttura più leggera e confortevole, ma evidentemente neppure questa versione ha fatto breccia.

Lo scorso anno Google ha presentato un paio di occhiali in realtà aumentata next-gen durante la conferenza I/O, ma non è chiaro se questo nuovo progetto vedrà effettivamente la luce, sebbene l'azienda rimanga interessata al potenziale della AR.