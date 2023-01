Google Stadia chiude oggi e i fan hanno iniziato a ringraziare il servizio

Google Stadia è arrivato al suo ultimo giorno su questo pianeta, ossia il servizio sta per essere chiuso definitivamente (alle 8.59 qui in Italia), come annunciato da Google a settembre 2022. I fan hanno quindi iniziato a celebrarlo, pubblicando immagini e memorie della loro esperienza.

Stadia non ha avuto un grande successo, ma chi ha avuto modo di giocarci non ha potuto che convenire che funzionava in modo ottimo. Probabilmente sarebbe ancora il miglior servizio di cloud gaming sulla piazza, se non fosse stato gestito in modo così dissennato. Comunque sia i fan hanno deciso di ricordarlo, condividendo le loro emozioni e la loro delusione per com'è andata a finire quest'avventura.

In particolare il subreddit di Stadia è pieno di testimonianze, come quella di u/AFiveDayStorm, che ha pubblicato una foto con il controller e Assassin's Creed Odyssey sullo sfondo, definendolo il gioco con cui ha passato più tempo nel 2020.

u/MishaMykha ha pubblicato una simpatica foto del controller con indosso un paio di scarpe da bambino, commentando soltanto con un laconico: "R.I.P Stadia 2019-2023"

L'utente u/dndiyguy ha pubblicato un'immagine di Red Dead Redemption 2 giocato su Stadia, chiedendo grazie al servizio per la cavalcata.

L'utente u/randomuserofdestiny ha invece pubblicato il meme "Press F to Pay Respects", derivato da una famosissima scena di Call of Duty: Advanced Warfare, con Stadia nei panni del morto.

Le testimonianze sono anche altre, ma queste dovrebbero rendere bene l'idea dell'atmosfera che si respira sui social dedicati a Stadia in queste ore. Almeno possiamo consolarci con l'aggiornamento del controller che rende possibile usarlo tramite connessione bluetooth con molti altri apparecchi.