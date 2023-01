Fortnite: l'update v23.20 porta il Falco Ricognitore, nuove modalità e altre novità

Epic Games ha aggiornato Fortnite con il lancio dell'update v23.20, portando nel gioco diverse novità sia alla Battaglia Reale che alla modalità Salva il Mondo, tra Falco Ricognitore, Ottimizzatori di Realtà e altri elementi.

Il falco ricognitore è una sorta di velivolo controllato a distanza, che può essere lanciato e guidato in volto per localizzare e posizionare indicatori, con la possibilità di farlo gracchiare per creare un raggio in cui tutti gli avversari verranno contrassegnati per la propria squadra. È possibile anche usare il falco ricognitore per aprire contenitori e raccogliere bottini, rimanendo comodamente a distanza dall'obiettivo.



L'update introduce inoltre nuovi Ottimizzatori di Realtà, in particolare:

Bottino di Bananita (ottieni una mappa del tesoro)

Fucile pesante percussore (il fucile pesante aggiunge assorbimento ai colpi)

Controllo della realtà (ottieni assorbimento nelle eliminazioni con armi comuni o non comuni

Zero probabilità (ottieni temporaneamente l''abilità Zero probabilità ogni volta che distruggi lo scudo di un nemico)

Eroe del pericolo (rigenera la salute per un breve periodo e guadagna velocità di movimento alla distruzione dello scudo)

Su PC, l'aggiornamento introduce anche la risoluzione dinamica, per migliorare eventualmente le performance effettuando uno scaling dinamico della risoluzione.

Per quanto riguarda la modalità Salva il Mondo, la v23.20 di Fortnite introduce la Regina d'Autunno, con il suo vantaggio standard Forza della natura, la stagione Ventura Campi Clementi e nuovi Wargames.