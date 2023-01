Elden Ring: mod sembra risolvere definitivamente il problema dello stuttering su PC

Una mod pare aver finalmente risolto uno dei più grossi problemi della versione PC di Elden Ring, che gli sviluppatori non hanno ancora sistemato, con grande scorno della comunità, quello dello stuttering.

Sembra strano dirlo, ma Elden Ring su PC ha ancora di questi problemi, a quasi un anno dal lancio e nonostante abbia venduto milioni di copie sulla piattaforma. Il gioco è comunque molto apprezzato dai giocatori, che vorrebbero però vedere FromSoftware dedicare più interesse alla cosa, rendendo finalmente l'azione più fluida.

Più di sette mesi fa, lo youtuber thsea4021 pubblicò un sistema per migliorare il framerate generale, sistema che è stato usato dal modder DevourerPi per realizzare la sua mod Elden Ring PC Stutter and Low Fps Fix, scaricabile gratuitamente dal solito Nexus Mods.

La mod non fa altro che impostare l'affinità della CPU all'avvio del gioco, migliorando enormemente le performance. Francesco De Meo di wccftech ha provato il gioco con e senza la mod installata su di un sistema con un processore i7-10700 CPU, una scheda video con GPU RTX 3070 e 16 GB RAM verificando in prima persona la diminuzione dello stuttering e l'aumento generale della fluidità. Gli scatti non sono completamente spariti, ma sono diventati molto meno frequenti e decisamente accettabili.

Peccato che per l'ennesima volta la comunità dei modder sia dovuta intervenire per risolvere un problema di competenza delle software house.