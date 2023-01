Tales of Symphonia Remastered: Bandai Namco sta pubblicando gratuitamente l'anime del gioco

Per accompagnare l'uscita del gioco, Bandai Namco ha deciso di pubblicare gratuitamente su YouTube l'anime ufficiale di Tales of Symphonia Remastered. Attualmente è disponibile solo il primo episodio, ma gli altri arriveranno nei prossimi giorni, come promesso dall'editore.

Vediamo la versione con sottotitoli in italiano:

Leggiamo la breve sinossi del trailer:

Tales of Symphonia racconta la storia di due mondi, Sylvarant e Tethe'alla, strettamente collegati uno all'altro.

L'anime segue le avventure di Lloyd e i suoi amici mentre cercano di salvare Sylvarant senza portare alla rovina di Tethe'all.

A questo punto non vi resta che premere il tasto play e guardare l'episodio, intitolato "Tales of Symphonia The Animation | Sylvarant Arc - Episode 1"

Visto che siamo qui però, leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Il GDR d'azione Tales of Symphonia, uno dei titoli della serie più apprezzati dalla critica, ritorna con una versione rimasterizzata in alta definizione.

La storia si svolge a Sylvarant, un mondo sull'orlo dell'estinzione a causa dello sfruttamento spregiudicato del mana ad opera di una malvagia organizzazione che si riteneva fosse stata esiliata 4000 anni prima dall'eroe Mithos.

Colette, la Prescelta, riceve una profezia dall'istituzione celeste Cruxis, e si imbarca in un viaggio per rigenerare il mondo con l'amico d'infanzia Lloyd.

Quest'avventura fantasy intensa e magnifica è popolata da personaggi sfaccettati e affascinanti.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che il lancio di Tales of Symphonia Remastered è stato fissato per il 17 febbraio 2023 su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.