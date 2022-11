Tales of Symphonia Remastered ha una data d'uscita, annunciata con un nuovo trailer

Bandai Namco ha annunciato la data d'uscita di Tales of Symphonia Remastered con un nuovo trailer, che mostra qualcosa della versione rimasterizzata del celebre JRPG della lunga serie Namco oltre a riportare il lancio fissato per il 17 febbraio 2023 su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Annunciato con un trailer nel corso del Nintendo Direct di settembre, il gioco è una riedizione con grafica aggiornata e adattata all'alta definizione del classico uscito originariamente su Nintendo Gamecube. I contenuti sono sostanzialmente gli stessi, con una revisione generale all'aspetto tecnico per renderlo al passo con i tempi.

Proprio su questo fronte, in effetti, sono già comparsi dei dubbi visto che, in base a quanto riferito da Bandai Namco, il gioco andrà a 30 FPS su PS4, Switch e Xbox One mentre su GameCube era a 60 fps. In ogni caso, attendiamo di vederlo in azione prima di giudicare.

Il mondo di Sylvarant è controllato dai sinistri Desiani. Per fermarli, il Prescelto deve raggiungere la cima della Torre della Salvezza. Lloyd si mette in viaggio con Colette, l'attuale Prescelta, nonché sua amica d'infanzia, in questo classico RPG d'azione. Il destino di due mondi collegati tra loro è in bilico.

Tales of Symphonia Remastered consente di unire le forze con un massimo di tre amici in locale e affrontare potenti avversari in scontri che combinano le caratteristiche classiche del sistema di combattimento della serie Tales of al tempo reale, con la possibilità di combinare centinaia di attacchi speciali e incantesimi.