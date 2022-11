Switch: numero di utenti attivi svelato da Nintendo, il successo continua

Nintendo ha reso disponibile un nuovo rapporto dedicato a Switch ma anche all'intera azienda e alle attività collaterali al mondo dei videogiochi. Tramite questo documento abbiamo modo di scoprire vari dati relativi al numero di account Nintendo e alla divisione per fasce d'età.

Prima di tutto, secondo la compagnia di Kyoto, il numero di account Nintendo attivi nel mondo è 290 milioni. Di questi, nel periodo ottobre 2021 - settembre 2022, 106 milioni erano quelli attivi online. Il conteggio è definito a partire da quegli account che sono stati online almeno una volta in tale periodo e ovviamente non può tenere in considerazione quei giocatori sì attivi ma costantemente offline.

106 milioni è inoltre un numero positivo che vedere una crescita rispetto ai 92 milioni del 2020-2021. La crescita di utenti sta comunque rallentando, visto che negli anni precedenti vi era stato un aumento di 21 milioni (rispetto ai 14 attuali) e precedentemente di ben 30 milioni.

Grafico degli utenti di Nintendo attivi online a livello annuale

Nintendo Switch può quindi vantare un altro anno di successi. Con l'arrivo di Pokémon Scarlatto e Violetto e, il prossimo anno, di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (per citare giusto due dei molti giochi), la compagnia di Kyoto può aspettarsi altri miglioramenti dei risultati finanziari, probabilmente.