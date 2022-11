Redfall: una beta di prova sembra sia comparsa nel database di Steam

Non c'è ancora una data d'uscita per Redfall, ma tutto si sta allineando per una sua rivelazione nel prossimo periodo, considerando anche che sono comparse possibili tracce di una beta di prova nel database di Steam, ancora assolutamente non ufficiale.

In base a quanto riferito da alcuni utenti su Reddit, su Steam è stato trovato un EULA, ovvero un accordo di licenza per gli utenti, legato a una beta di un gioco che non viene menzionato, ma ha lo stesso ID con cui viene identificato Redfall nel catalogo dello store Valve.

Tutto questo fa pensare che si tratti di un accordo per l'uso di una versione di prova in beta del gioco in questione, sebbene il titolo non venga specificato.

Potrebbe dunque essere il preludio di un beta test chiuso o aperto previsto per Redfall, cosa che porterebbe a pensare a un'uscita non molto lontana, a questo punto. Secondo alcuni insider, il lancio potrebbe essere fissato per marzo 2023, ma non c'è nulla di certo al riguardo, solo che la sua data d'uscita sarà comunque precedente a quella di Starfield, in base a quanto riferito dallo stesso Matt Booty di Xbox Game Studios.

Un'idea diffusa vuole che arrivino probabili notizie su Redfall nel corso dei The Game Awards 2022, fissati per l'8 dicembre 2022: la cosa è piuttosto verosimile, considerando che si tratta dell'ultimo grande evento videoludico dell'anno e probabilmente l'unico previsto per almeno alcuni mesi, dunque sarebbe un'occasione ideale per annunciare la data d'uscita di un gioco così atteso come il nuovo sparatutto Arkane. In tale occasione potrebbe emergere qualcosa anche su questa presunta beta, dunque restiamo in attesa di eventuali informazioni.