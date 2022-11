FIFA 23 Mondiali 2022, aggiornamento disponibile: i dettagli sulle nuove modalità

EA ha reso disponibile in FIFA 23 l'aggiornamento dei Mondiali 2022: vediamo tutti i dettagli ufficiali condivisi dalla compagnia.

Oggi, 9 novembre 2022, è finalmente disponibile il nuovo aggiornamento gratuito per FIFA 23 dedicato ai mondiali Qatar 2022. Abbiamo quindi modo di vedere quali sono i contenuti inclusi in questo update per il gioco di calcio di Electronic Arts dedicato alla World Cup. Prima di tutto, possiamo vedere che ci sono due degli otto stadi presenti in Qatar. FIFA 23 propone il Lusail Stadium (ovvero quello della finale) e l'Al Bayt Stadium (quello della partita inaugurale). L'aggiornamento permetterà di giocare con le 32 nazioni qualificate, vedere le decorazioni ufficiali degli stadi, il pallone ufficiale e anche accedere a giocatori con volti nuovamente scansionati per l'occasione. Ovviamente non mancherà la riproduzione dell'iconico trofeo. In occasione dei mondiali Qatar 2022, ci sarà una nuova telecronaca della FIFA World Cup, oltre a grafiche e filmati personalizzati che vogliono farci vivere veramente l'atmosfera del torneo di calcio. Questa modalità permetterà di giocare dalla prima fase dei gironi fino alla finale. FIFA World Cup Potrete poi personalizzare i mondiali Qatar 2022 nella modalità FIFA World Cup inserendo anche le nazionali che non sono realmente presenti durante il torneo, mettendole al posto di quelle qualificate.

Modalità di FIFA World Cup Il torneo della FIFA World Cup Nella modalità Torneo online si potranno sfidare altri giocatori di FIFA World Cup: dopo aver scelto la vostra nazionale, potrete sfidare fino a quattro avversari nella fase a eliminazione diretta della FIFA World Cup. La funzionalità cross-play sarà disponibile nei tornei online sulle piattaforme della stessa generazione. FIFA World Cup: Live, invece, sarà aggiornato durante la fase a gironi e durante la fase a eliminazione diretta, man mano che le partite saranno giocate. Dal 21 novembre sarà possibile seguire i progressi della propria squadra preferita all'interno del torneo e giocarne i relativi incontri in tre modi diversi. Questa modalità include rose, statistiche, risultati e classifiche di gironi reali e non solo. La modalità "La tua FIFA World Cup", disponibile dal 21 novembre, permette di scegliere una nazione, selezionare una partita passata o attuale e giocare un torneo in giocatore singolo, ereditando i progressi fatti da quella squadra nel mondo reale: questo significa che ci saranno le formazioni corrette, le statistiche delle partite e le classifiche del torneo, a partire dalle quali potremo iniziare a giocare e creare una nostra versione della FIFA World Cup. Avremo poi accesso anche a Partita Veloce Speciale, che permette di giocare a una partita reale del torneo sia contro la CPU che contro un amico in locale. Partita veloce online è invece la versione per giocare online, come è facile intuire. Calcio d'inizio permette di giocare una singola partita con amici in locale o contro IA, scegliendo dalla fase a gironi o dalla fase a eliminazione diretta.