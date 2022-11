Acer Predator League: è tutto pronto per le finali del 13 novembre presso il Mediaworld di Porta di Roma

Dopo mesi di pausa forzata tornano finalmente i grandi eventi esport dal vivo, anche nel nostro paese. Tra i più colorati e spettacolari non possiamo non annoverare le finali nazionali della Acer Predator League, una competizione 3vs3 che permetterà ai migliori giocatori italiani di Rocket League di confrontarsi con le altre nazioni del circuito EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) per un posto tra i più grandi di sempre. L'appuntamento finale si giocherà il 13 novembre 2022 presso il Mediaworld all'interno del centro commerciale di Porta di Roma.

Il logo dell'Acer Predator League

Dopo 2 giornate di Qualifier online è ora di eleggere i Campioni Nazionali, che rappresenteranno il nostro paese nella competizione internazionale! Potrete assistere dal vivo al watchparty delle finali, in un grande evento con ospiti d'eccezione, come Cicciogamer89, che firmerà autografi e incontrerà i fan in loco.

Come dicevamo, le finali della Acer Acer Predator League si terranno domenica 13 novembre a partire dalle 16:00 presso il Mediaworld all'interno del centro commerciale Porta di Roma, in via Alberto Lionello 201 a Roma.

Essendo un evento dal vivo, i posti sono limitati! Per partecipare è necessario registrarsi attraverso questo link e portare con voi il biglietto elettronico generato dal sistema.

Non mancate!