Skies of Chaos, la recensione del nuovo shoot'em-up arcade prodotto da Netflix

Di che stiamo parlando? Ve lo spieghiamo nella recensione di Skies of Chaos .

Certo, per scaricare i titoli prodotti dal colosso americano è necessario essere abbonati, ma il valore garantito da mobile game come quello firmato dal piccolo ma talentuoso studio Broxcorp , che fondamentalmente reinterpreta decenni di tradizione sparatutto, è indiscutibile.

Netflix fa sul serio su iOS e Android, ormai è chiaro: la divisione gaming della piattaforma streaming ha stretto accordi con un gran numero di team di sviluppo molto capaci per la realizzazione di giochi premium, privi di microtransazioni e meccanismi free-to-play che vadano a intaccare il bilanciamento dell'esperienza.

Gameplay: uno shoot'em-up classico ma moderno

Skies of Chaos, i tanti colori del primo scenario

Di shoot'em-up a scorrimento verticale sui dispositivi mobile ne abbiamo visti a bizzeffe, sia produzioni originali (non sempre brillanti) che riedizioni di grandi classici, talvolta appartenenti al sottogenere dei bullet hell. Skies of Chaos è però qualcosa di diverso, un progetto che parte da quelle solide basi per reinterpretare i meccanismi tradizionali del filone e proporre dunque qualche piccola ma interessante novità.

Innanzitutto l'ambientazione è quella di un mondo popolato da animali antropomorfi, il che richiama in maniera abbastanza chiara le atmosfere di titoli come Tail Concerto. C'è un esercito invasore che minaccia di distruggere tutto e una piccola flotta, coordinata a distanza da un esperto coniglio, è determinata a fermarlo nel più classico degli uno-contro-mille.

Il sistema di controllo touch consente di pilotare il nostro aeroplanino tenendo il dito nella parte bassa dello schermo, sebbene le impostazioni iniziali vadano regolate per aumentare al massimo la sensibilità e consentirci così di non dover riposizionare la mano durante gli spostamenti, finendo per ostacolare la visibilità dei vari elementi.

L'aereo fa fuoco con tutte le armi equipaggiate fintanto che tocchiamo il display, una scelta che non condividiamo appieno (si poteva automatizzare tutto e amen) ma che alla fine dei conti funziona bene, anche grazie ai "lanci" che è possibile effettuare disegnando rapide traiettorie sul touch screen per cambiare rapidamente posizione alla bisogna.

Skies of Chaos, un boss piuttosto ostico

La precisione dei comandi è ottima e permette di divincolarsi all'interno di situazioni anche piuttosto complicate, quando contro il nostro velivolo arrivano centinaia di proiettili, in un chiaro richiamo ai già citati bullet hell, e bisogna schivarli per evitare che la barra dell'energia si svuoti, determinando un game over a cui non è possibile porre rimedio: bisognerà ricominciare il pur breve livello da capo.

Proprio quest'ultima intuizione impedisce che l'esperienza di Skies of Chaos si esaurisca nel giro di un paio d'ore, visto che i cinquanta livelli della campagna presentano un grado di sfida che aumenta in maniera progressiva e vengono costellati da boss fight che diventano anch'esse piuttosto impegnative, chiedendoci talvolta di tornare sui nostri passi e rigiocare le missioni già completate per racimolare le stelle e gli upgrade necessari a proseguire.