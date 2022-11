FIFA ha annunciato quattro giochi: saranno basati su blockchain Web 3.0

L'accordo tra EA e la FIFA termina con FIFA 23 e questo significa che il marchio è ora a disposizione di altri prodotti e non solo più del gioco calcistico di Electronic Arts. La FIFA non ha quindi perso tempo ed è già pronta ad annunciare ben quattro giochi che arriveranno in contemporanea con i mondiali e saranno tutti basati su tecnologia Blockchain Web 3.0. Precisamente, i giochi sono:

AI League: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition

FIFA World Cup Qatar 2022 in the Upland Metaverse

FIFA World Cup Qatar 2022 on Phygtl

Matchday Challenge: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition

Andiamo però in ordine e vediamo tutti i dettagli.

Prima di tutto, AI League: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition è un prodotto sviluppato da Altered State Machine e si tratta di un gioco "4 contro 4 giocato tra personaggi controllati dall'IA con il giocatore che interagisce nei momenti più divertenti e tattici". Il gioco, al lancio, permetterà di indicare i propri pronostici sulle partite delle dieci settimane successive e chi indovinerà otterrà premi digitali e fisici. I giocatori che prenderanno parte alle predizioni otterranno "quattro collezionabili unici" che diventeranno i giocatori controllati dall'IA nella FIFA World Cup AI League del gioco.

FIFA World Cup Qatar 2022 in the Upland Metaverse, invece, è una collaborazione con Uplandme. Upland è un metaverso basato su blockchain nel quale i giocatori comprano e vendono proprietà virtuali. La collaborazione con FIFA permetterà ai giocatori di raccogliere "risorse digitali ufficiali della Coppa del Mondo FIFA, tra cui i leggendari video dei momenti salienti del torneo", e viaggiare in uno stadio e in un villaggio virtuale della Coppa del Mondo di Lusail per acquistare oggetti digitali.

FIFA World Cup Qatar 2022 on Phygtl è una collaborazione con "l'applicazione mobile per il coinvolgimento dei fan" di Phygtl. Nella descrizione del gioco si legge che "i fan possono portare un 'Pallone d'Oro' dal palmo della mano al loro ambiente di vita reale, possedere un frammento limitato di esso sul quale attaccare ed rendere eterne le loro foto e i loro momenti in formato video della Coppa del Mondo FIFA".

Infine, Matchday Challenge: FIFA World Cup Qatar 2022 Edition è un "gioco di pronostici casual e sociale altamente coinvolgente basato sulle carte del calcio". Secondo le parole della FIFA, si tratta di "una rappresentazione digitale dell'eterno fandom".

Era questo che vi aspettavate dalla separazione tra FIFA ed EA?

Vi segnaliamo infine che EA Sports dice chi vincerà i mondiali 2022: l'editore di FIFA 23 indovinerà per la quarta volta?