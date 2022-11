EA Sports dice chi vincerà i mondiali 2022: l'editore di FIFA 23 indovinerà per la quarta volta?

Come i fan del calcio sapranno, a breve inizieranno i mondiali 2022. EA Sports ha deciso quindi di condividere il proprio pronostico su chi sarà il vincitore del torneo. La risposta dell'editore di FIFA 23 è l'Argentina. Se EA indovinasse, sarebbe la quarta volta di fila.

Ricordiamo che EA Sports ha affermato che nel 2018 avrebbe vinto la Francia, mentre nel 2014 aveva puntato sulla Germania e nel 2010 sulla Spagna. Tutti e tre i pronostici si sono rivelati corretti, quindi crediamo che alcuni appassionati inizino a credere che l'editore di FIFA 23 abbia veramente la capacità di indovinare chi vincerà.

Se l'Argentina vincesse, sarebbe il primo Mondiale ottenuto sin dal 1986. Sarebbe inoltre un'ottima notizia per Messi, che potrebbe vantare un altro premio. FIFA 23 afferma anche che Messi otterrà la Scarpa d'Oro dei Mondiali e il Pallone d'Oro, ovvero che sarà il giocatore che farà più goal e quello votato come migliore.

FIFA 23 ci permetterà di giocare i mondiali da casa nostra

EA Sports ha quindi detto la propria: dovremo attendere le prossime settimane per vedere se effettivamente sarà in grado di indovinare per la quarta volta: sarebbe per certo un risultato notevole.

Ricordiamo infine che i rapporti tra EA Sports e la FIFA stanno per giungere al termine: la compagnia non pubblicherà più il proprio gioco di calcio sotto il nome "FIFA" dal 2023 e userà invece il nome "EA Sports FC", probabilmente meno d'impatto ma anche molto meno costoso. Ricordiamo anche che i contratti per le fattezze dei giocatori, delle maglie e degli stadi non sono legate all'accordo con la FIFA, quindi in termini di contenuti non dovrebbero esserci modifiche sostanziose.