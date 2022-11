Take-Two impiega tanto a pubblicare i giochi perché sono tutti dei successi, dice l'editore di GTA

Take-Two, nota soprattutto come compagnia madre di Rockstar Games (GTA, Red Dead Redemption), si auto definisce una "fabbrica di successi" ed è per questo che i suoi giochi richiedono tanto tempo per essere sviluppati. A dirlo è il CEO, Strauss Zelnick che ritiene che sia meglio investire più tempo e avere capolavori, piuttosto che avere fretta e pubblicare dei "flop".

La dichiarazione è nata da una domanda di un investitore durante una riunione finanziaria, il quale ha chiesto perché ci vuole così tanto tempo per pubblicare i giochi di punta di Take-Two. Il CEO ha quindi affermato che non ci sono problemi di produzione. Molto semplicemente, la compagnia dà la priorità alla pubblicazione di giochi di altissimo livello ed evita i "flop", anche se questo significa rimandare i giochi.

"Abbiamo sicuramente aspettative e richieste di qualità molto elevate, e questo si riflette nel fatto che stiamo ottenendo risultati su tutta la linea", ha detto Zelnick. "Questa azienda è una fabbrica di successi. Non abbiamo mai avuto un'uscita deludente da quando mi ricordo, e questa è onestamente la cosa più importante".

GTA 5 continua ad avere successo dopo anni, Take-Two sa cosa fa

Zelnick ha aggiunto che preferirebbe ritardare un gioco fino a quando non è pronto e anche abbassare le previsioni di vendita piuttosto che rilasciare un gioco scadente.

"Se si deve scegliere, preferisco la situazione in cui ci troviamo, ovvero che abbiamo avuto dei ritardi e abbiamo dovuto rivedere le previsioni. Preferisco questo a qualsiasi flop. È questa la chiave di volta in questo settore. Abbiamo avuto problemi - siamo in circolazione da abbastanza tempo per ricordarli - in cui in passato abbiamo avuto ritardi di giochi, e alla fine è sempre valsa la pena aspettare, perché quando siamo arrivati dall'altra parte, i risultati sono stati raggiunti e la piccola quantità di tempo di ritardo non ha avuto importanza nel contesto dei risultati che siamo stati in grado di fornire. Spero che sia così anche in questo caso".

In sostanza, Take-Two afferma di avere il pieno controllo e di essere fiduciosa dei risultati al lungo termine. Considerando che GTA 5 ha raggiunto i 170 milioni di copie e Red Dead Redemption 2 è a quota 46 milioni, pensiamo che Zelnick vada ascoltato.