GTA 5 e GTA Online, vendite per oltre 170 milioni di copie

GTA 5 e GTA Online hanno totalizzato insieme vendite per oltre 170 milioni di copie: lo ha annunciato Take-Two nel corso dell'incontro con gli investitori che si è tenuto nella giornata di oggi, in cui l'azienda ha fornito i risultati relativi al secondo trimestre dell'anno fiscale 2023.

Si tratta di un aggiornamento rispetto ai circa 170 milioni di unità vendute di GTA 5 ufficializzati ad agosto, il che significa che nell'ultimo trimestre il blockbuster di Rockstar Games ha rallentato la propria corsa, aggiungendo probabilmente un milione di pezzi a quella cifra.

Rallentamento o meno, 170 milioni di copie rimangono un risultato assolutamente incredibile per un gioco il cui ciclo vitale si è spinto attraverso tre differenti generazioni di console. Tuttavia pare che ormai questo percorso stia giungendo a termine.

Detto questo, ci si aspettava che proprio in concomitanza con l'incontro con gli investitori potesse arrivare la presentazione di GTA 6 o quantomeno un annuncio in tal senso, ma per ora tutto tace e bisognerà capire se Rockstar farà la propria mossa o deciderà di attendere ancora.