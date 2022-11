GTA 6: presto la presentazione del gioco, secondo un insider

GTA 6 è probabilmente il gioco più atteso di tutti i tempi e, stando a un insider, presto potrebbe essere ufficialmente presentato da Rockstar Games, così da togliere di torno i dubbi creati dalla pubblicazione del materiale trafugato nei mesi scorsi, in quello che è probabilmente il più clamoroso furto di dati della storia dei videogiochi.

Per adesso studio di sviluppo ed editore (Take-Two) sono stati davvero parchi di informazioni. Il gioco in realtà è stato già annunciato tempo fa, ma senza nemmeno il nome definitivo. Le cose dovrebbero presto cambiare, stando all'insider Tez2, noto per avere contatti interni a Rockstar Games, che ha fatto quella che egli stesso definisce una "ipotesi plausibile" sulla presentazione.

Il nostro ne ha parlato su GTAForums, in un post relativo al prossimo aggiornamento di GTA Online, Heist Challenge, e all'evento GTA+, suggerendo che potrebbe esserci qualcosa di più in ballo: "So che non è legato a GTA 6, ma amo speculare sul fatto che Rockstar potrebbe annunciare l'informazione in una specie di "aggiornamento per la comunità".

Questo non è il primo riferimento di Tez2 a una possibile, imminente presentazione di GTA 6, considerando quello dell'evento di Halloween con gli UFO che hanno invaso i cieli di GTA Online.

Non è chiaro se la sua sia una mera teoria, basata su convinzioni proprie, o sia un'informazione spifferata da qualcuno dei suoi contatti.

Per le tempistiche c'è da considerare che il 7 novembre 2022 Take-Two terrà la sua investor call, annunciando i suoi piani per il futuro. Nel caso potrebbe tornargli utile posizionare l'annuncio di GTA 6 qualche giorno prima, così da galvanizzare gli azionisti e la borsa tutta.