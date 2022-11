Offerte Amazon: smart TV Samsung 4K QLED 55 pollici serie Q60B in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una smart TV Samsung da 55 pollici in 4K QLED della Serie Q60B. Lo sconto segnalato è di 230€, ovvero del 24%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa smart TV è 949€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma si tratta di una buona offerta. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La smart TV Samsung da 55 pollici in 4K QLED della Serie Q60B propone Object Tracking Sound Lite, un audio surround 3D abbinato all'audio virtuale del canale superiore. Inoltre, supporta Quantum HDR, Quantum Dot e tecnologia Ultra HD Dimming. Misura 1.23 metri x 22.40 cm x 74.59 cm.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Smart TV Samsung da 55 pollici in 4K QLED

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.