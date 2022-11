Mario + Rabbids: Sparks of Hope: svelati i tre DLC del Season Pass, con periodi di uscita

Nintendo e Ubisoft hanno svelato quali saranno i tre DLC che faranno parte del Season Pass di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, titolo esclusivo per Nintendo Switch di recente pubblicazione, indicando anche il periodo di pubblicazione.

Le immagini dei tre DLC di Mario + Rabbids: Sparks of Hope

In realtà non sono stati forniti moltissimi dettagli, ma quelli che ci sono appaiono comunque interessanti.

Il DLC 1 si chiamerà The Tower of Doooom (con quattro "o"), uscirà a inizio 2023 e viene descritto come una nuova modalità di combattimento in cui il giocatore dovrà affrontare il suo destino. Sarà esclusivo del Season Pass, quindi non sarà acquistabile singolarmente.

Il DLC 2 non ha ancora un nome, uscirà a metà 2023 e ci farà scontrare contro un avversario misterioso su di un nuovo pianeta.

Anche il DLC 3 non ha ancora un titolo, uscirà a fine 2023 e avrà come protagonisti Rayman, Rabbid Peach e Rabbid Mario in un'avventura che li vedrà coinvolti non si sa ancora bene in cosa.

Anche la pagina ufficiale del Season Pass sul sito ufficiale di Nintendo non riporta altri dettagli, quindi bisogna accontentarsi, almeno per ora.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope è il seguito di uno strategico di grande successo che mescola i personaggi del mondo di Super Mario ai Rabbids. Se volete avere più dettagli, leggete la nostra recensione di Mario + Rabbids: Sparks of Hope.