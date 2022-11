EA e Marvel: i nuovi giochi servono per attirare e trattenere nuovi giocatori

Come vi abbiamo riportato, Electronic Arts e Marvel hanno recentemente siglato un nuovo accordo per lo sviluppo e la pubblicazione di tre videogiochi, tra i quali è compreso anche un gioco di Iron Man. Laura Miele, COO di EA, ha discusso dell'accordo, affermando che lavorare su una IP su licenza dovrebbe contribuire ad ampliare il pubblico al quale EA avrà accesso e a far crescere la propria base di utenti.

Parlando durante l'ultimo briefing sui guadagni di Electronic Arts, Miele ha sottolineato come il precedente accordo di licenza con Disney per Star Wars si sia rivelato un grande successo in termini di aumento di utenti nell'ecosistema EA, e lo stesso potrebbe avvenire per l'accordo con Marvel.

"Milioni di persone si sono rivolte a EA per giocare ai nuovi giochi di Star Wars, e più del 40% di questi giocatori ha continuato a giocare ad altri giochi del catalogo EA", ha detto Miele. "Quindi consideriamo l'aggiunta di IP su licenza come un modello di coinvolgimento piuttosto significativo per la nostra comunità, man mano che cresciamo", ha detto Miele.

Iron Man sarà sviluppato da EA Motive, creatori di Dead Space Remake

La dirigente ha poi aggiunto: "Consideriamo questa IP su licenza una componente incredibilmente importante per espandere, diversificare e allargare la nostra rete per portare nuovi giocatori" verso EA.

Per quanto riguarda in particolare l'accordo con Marvel, Miele ha dichiarato che EA è "entusiasta" di lavorare al fianco della Marvel sui suoi nuovi progetti. Miele ha detto che EA si sente sicura di poter sviluppare "contenuti significativi" per quei giocatori che sono fan di Marvel. L'accordo con Marvel va al di là di un semplice rapporto transazionale, ha detto Miele, ricordando che EA e Marvel hanno una "partnership creativa" e svilupperanno i giochi insieme.

"Abbiamo riscontrato un grande successo in passato e non ci aspettiamo nulla di diverso per il futuro con Marvel", ha dichiarato Miele.

Vi lasciamo alla nostra notizia di presentazione ufficiale dell'accordo tra EA e Marvel che conferma che Iron Man sarà il primo di tre giochi Marvel prodotti da EA.