Iron Man sarà il primo di tre giochi Marvel prodotti da EA, arriva l'annuncio ufficiale

Marvel ed Electronic Arts hanno annunciato ufficialmente di aver stretto un accordo per la realizzazione di tre giochi, con il tie-in Iron Man firmato Motive che si pone solo come il primo di questi progetti.

"Electronic Arts annuncia oggi di star collaborando con Marvel a un accordo di lungo termine per lo sviluppo di almeno tre nuovi giochi action adventure che saranno disponibili per PC e console", si legge nell'annuncio, che conferma le voci sulla collaborazione fra Marvel ed EA per svariati giochi oltre a Iron Man.

"Ognuno di questi titoli vanterà una propria storia originale ambientata nell'universo Marvel, con il primo progetto che proporrà un'esperienza single player in terza persona, Iron Man, attualmente in lavorazione presso Motive Studios."

"Siamo da tempo fan della Marvel e della loro incredibile leadership, dunque si tratta di un momento importante tanto per i nostri sviluppatori quanto per i nostri giocartori e fan", ha dichiarato Laura Miele, COO di Electronic Arts, nel comunicato.

"Siamo lieti di poter dare il benvenuto a Marvel nella famiglia dei creator di Electronic Arts, consapevoli che questa collaborazione produrrà esperienze eccezionali per i nostri utenti. Non vediamo l'ora di vedere le razioni dei giocatori quando potranno indossare l'armatura di Iron Man e fare le cose straordinarie per cui questo supereroe è conosciuto."

"Qui alla Marvel puntiamo sempre a trovare i team migliori, che possano condurre i nostri personaggi all'interno di avventure eroiche in maniera inedita, e collaborare con EA ci aiuterà a raggiungere tale obiettivo", ha dichiarato Joy Ong, executive vice president di Marvel Games.

"Siamo fieri della nostra capacità di collaborare in maniera entusiastica con gli sviluppatori, così che abbiano la libertà di creare qualcosa di davvero unico e memorabile. Il team di Motive sta lavorando in tal senso con il loro gioco di Iron Man e non vediamo l'ora che gli utenti possano saperne di più in futuro."

Secondo Jeff Grubb, che aveva parlato appunto di questi accordi, il secondo dei tre giochi sarà Black Panther e sicuramente non arriverà prima del 2025.

Per quanto riguarda invece il terzo titolo, Grubb dice che non è ancora stato deciso a quale personaggio verrà dedicato, ma manca così tanto tempo che gli autori potrebbero cambiare idea "centinaia di volte" prima di prendere una decisione.