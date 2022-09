Marvel: Electronic Arts ha accordi per "svariati giochi", oltre a Iron Man

Come vi abbiamo già riportato, Electronic Arts sta ufficialmente sviluppando presso Motive Studio un nuovo gioco Marvel senza nome, precisamente dedicatoIron Man. La compagnia ha però confermato che ha progetti per altri giochi. Precisamente, parla di "svariati nuovi giochi". Per ora questo è quanto sappiamo di ufficiale.

Secondo Jeff Grubb, uno dei progetti in sviluppo è dedicato a Black Panther, da non confondere con il gioco di Amy Henning dedicato a Captain America e Black Panther. Il gioco dell'eroe del Wakanda è in sviluppo, sempre secondo il leak, in un team composto da sviluppatori de L'Ombra di Mordor. Questo nuovo gioco dovrebbe essere ancora più lontano di Iron Man: si tratta di una eventualità credibile, visto che non è nemmeno stato annunciato ufficialmente.

L'annuncio di Electronic Arts sottintende però più di due progetti. Inoltre, non è chiaro se questi nuovi giochi siano già tutti in sviluppo o se alcuni sono per ora solo inclusi negli accordi tra EA e Marvel. Non è poi certo che si parli di tanti progetti dedicati ad eroi differenti. È possibile che Marvel abbia concesso a Marvel solo Iron Man e Black Panther e che l'idea di EA sia di realizzare nel corso degli anni vari seguiti.

Iron Man di EA e Motive Studio

Le possibilità sono quindi molteplici. Al momento, tra gli altri giochi Marvel confermati troviamo i giochi di Insomniac Games: Marvel's Spider-Man 2 e Marvel's Wolverine.