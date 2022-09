PS5, l'aumento di prezzo non ferma le vendite e c'è un nuovo modello all'orizzonte

PS5 sembra inarrestabile: l'aumento di prezzo non ha fermato le vendite della console in Europa, mentre negli USA la piattaforma Sony procede come un treno e pare che all'orizzonte ci sia anche un nuovo modello che andrà a unificare il design.

Evidentemente il motto della casa giapponese è di non mollare mai e di attaccare sempre, altrimenti non si spiegherebbe il motivo della feroce polemica attorno alla possibile esclusività di Call of Duty, che anche laddove si verificasse (ma immaginiamo non accadrà: Microsoft dovrebbe rinunciare a troppi soldi) l'ecosistema PlayStation certo non collasserebbe.

Le classifiche spagnole testimoniano come PlayStation 5 non abbia minimamente accusato l'aumento di prezzo: la console è ancora troppo difficile da reperire perché gli utenti si pongano il problema di spendere 50 euro in più o in meno per riuscire finalmente a portarsela a casa. E, nonostante tutto, i numeri totalizzati finora sono davvero eccellenti.

Dopodiché c'è il discorso relativo al nuovo modello di PS5 con lettore disco estraibile di cui ha parlato il leaker Tom Henderson: si tratterebbe, a conti fatti, di unificare il design della piattaforma, così da ridurre anche i costi produttivi, e portare nei negozi due versioni che però si differenziano unicamente per la presenza del modulo aggiuntivo per leggere i Blu-Ray.

PS5 standard e Digital Edition

Risulta difficile immaginare come l'attuale estetica di PlayStation 5 possa consentire il collegamento di un accessorio che si integri nel design, come riferiscono i rumor, ed esiste dunque la concreta possibilità che il nuovo modello porti con sé un restyling più o meno importante, che agisca magari anche sulle dimensioni dello chassis al fine di renderlo un po' più compatto e meno ingombrante.

Ad ogni modo, il trend appare chiaro: PS5 continuerà a vendere come il pane e quando ci saremo finalmente messi alle spalle i problemi di reperibilità dei componenti riuscirà senza troppi problemi a imporsi come la piattaforma di maggior successo di sempre per Sony, anche se per assurdo l'eventuale nuovo modello dovesse arrivare nei negozi a 499 euro senza lettore incluso: rispetto alla Digital Edition si tratterebbe di un aumento di altri 50 euro, ma a questo punto - avrà pensato Jim Ryan- perché non provarci?

