Nvidia GeForce Beyond: gli annunci più importanti a livello videoludico del 20 settembre 2022

Oggi, 20 settembre 2022, è andato in onda il GeForce Beyond di Nvidia, dedicato alle ultime novità in ambito hardware e software della compagnia. Durante lo show ci sono stati svariati annunci a livello videoludico, parlando delle nuove GeForce RTX e tirando in ballo anche nuovi giochi. Vediamo quindi in modo ordinato di cosa si è parlato.

Una delle notizie più importanti della giornata è stato per certo la conferma delle Nvidia GeForce RTX 4080 e 4090. Parliamo ovviamente delle due nuove schede grafiche, che saranno disponibili nei prossimi mesi. Durante l'evento sono state indicate varie informazioni, a partire dal prezzo (che sta già facendo discutere) e della data di uscita.

Ada Lovelace

Si è parlato anche di Ada Lovelace, la nuova architettura grafica di Nvidia. Al GeForce Beyond è stato mostrato il chip che potenzierà le nuove schede RTX di Nvidia. Il chip garantisce il supporto a DLSS 3.0 e promette quindi prestazioni enormemente superiori, fino a quattro volte in alcuni casi. Si è parlato anche delle tecnologie alla base di questo chip e non solo.

Parlando proprio del DLSS 3, Nividia ha colto l'occasione per presentare in modo dettaglio questa funzione. Durante l'evento GeForce Beyond è stato descritto come "un altro salto di qualità per i giocatori e i creator". Nvidia ha spiegato nel dettaglio i vantaggi che garantirà, come vi abbiamo riportato. Inoltre, sono stati già annunciati 35 giochi che supportano il DLSS 3.0.

Portal RTX

Non è poi mancato un annuncio a tema completamente videoludico: Portal with RTX. Si tratta di una nuova versione del gioco originale di Valve, che propone una grafica completamente rigenerata e con il supporto al ray tracing completo e al DLSS 3. Hanno condiviso anche un trailer ed è stato confermato il periodo di uscita (vicinissimo) e il fatto che sarà gratuito per chiunque possieda il gioco originale.

Diteci, qual è l'annuncio che vi ha interessato di più?