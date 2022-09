Ada Lovelace, Nvidia ha svelato la sua nuova architettura grafica al GeForce Beyond

Nvidia ha presentato il suo nuovo chip grafico in occasione dell'evento GeForce Beyond. Si chiama Ada Lovelace e offre soluzioni di ultima generazione per quanto riguarda i videogiochi. Vediamolo:

Ada Lovelace

Sarà Ada Lovelace a potenziare le nuove schede RTX, che potranno usare DLSS 3.0, l'ultima versione di questa incredibile tecnologia di allargamento delle immagini basata sull'intelligenza artificiale. Durante la presentazione è stato mostrato un aumento di prestazioni enorme in un gioco, di circa quattro volte, con l'uso di DLSS 3.0 e di più del doppio in Microsoft Flight Simulator.

Le nuove caratteristiche di Ada Lovelace

Altre caratteristiche di Ada Lovelace parlano di Opacity Micro-Maps, Real-Time Path Tracing, Shader Execution Reordering, 2D SGM Optical Flow e Displaced Micro-Meshes.

Ada Lovelace è incredibilmente più efficiente della tecnologia Ampere in termini di consumo energetico e può vantare prestazioni incredibilmente migliori.

Leggiamo tutti i dettagli tratti dal comunicato stampa di Nvidia:

in occasione della conferenza GTC, NVIDIA presenta oggi la nuova serie di GPU GeForce RTX 40, progettata per offrire prestazioni uniche e rivoluzionarie a giocatori e creator. La nuova GPU RTX 4090, la più potente della nuova serie, vanta prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto alla versione precedente.

Prime GPU al mondo basate sulla nuova architettura NVIDIA Ada Lovelace, le schede della serie RTX 40 rappresentano un enorme salto generazionale in termini di prestazioni ed efficienza e segnano l'inizio di una nuova era del ray-tracing in tempo reale e del rendering neurale, che utilizza l'intelligenza artificiale per generare pixel.

"L'era del ray-tracing RTX e del rendering neurale è in piena crescita e sta rivoluzionando il settore, la nostra nuova architettura Ada Lovelace rappresenta un'evoluzione che porta tutto al livello successivo", ha dichiarato Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, in occasione del GeForce® Beyond: Special Broadcast al GTC. "Ada offre un salto di qualità nelle prestazioni per i giocatori e apre la strada ai creator di mondi completamente simulati. Con prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto alla generazione precedente, Ada stabilisce un nuovo standard per il settore", continua Huang.

Il DLSS 3 genera interi fotogrammi per un gioco più veloce

Jensen Huang ha anche annunciato NVIDIA DLSS 3 - la rivoluzione next-gen della tecnologia di grafica neurale Deep Learning Super Sampling dell'azienda per giochi e applicazioni creative. La tecnologia, basata sull'intelligenza artificiale, è in grado di generare interi fotogrammi per una maggiore velocità di gioco. Può superare i limiti delle prestazioni della CPU nei giochi consentendo alla GPU di generare interi fotogrammi in modo assolutamente indipendente.

La tecnologia è in arrivo sui motori di gioco più diffusi al mondo, come Unity e Unreal Engine, e ha ricevuto il supporto di molti dei principali sviluppatori di giochi al mondo, con oltre 35 giochi e app in arrivo.

Inoltre, le GPU RTX Serie 40 presentano una serie di nuove innovazioni tecnologiche, tra cui:

Multiprocessori di streaming con una potenza di shader fino a 83 teraflops, oltre 2 volte superiore alla generazione precedente.

RT Cores di terza generazione con fino a 191 teraflops effettivi di ray-tracing, 2,8 volte superiori alla generazione precedente.

Tensor Core di quarta generazione con fino a 1,32 petaflop Tensor - 5x rispetto alla generazione precedente usando l'accelerazione FP8

Shader Execution Reordering (SER) che migliora l'efficienza di esecuzione riprogrammando all'istante i carichi di lavoro di shading per utilizzare meglio le risorse della GPU. Un'innovazione significativa come lo fu l'esecuzione fuori ordine per le CPU, SER migliora le prestazioni del ray-tracing fino a tre volte e i frame rate dei giochi fino al 25%.

L'acceleratore di flusso ottico Ada, con prestazioni due volte più veloci, consente a DLSS 3 di prevedere il movimento in una scena, permettendo alla rete neurale di aumentare il frame rate mantenendo la qualità dell'immagine invariata.

I miglioramenti architetturali, abbinati alla tecnologia di processo TSMC 4N personalizzata, consentono di ottenere un salto fino a due volte superiore nell'efficienza energetica.

I doppi codificatori NVIDIA (NVENC) riducono i tempi di esportazione fino alla metà e offrono il supporto AV1. La codifica NVENC AV1 è stata adottata da OBS, Blackmagic Design DaVinci Resolve, Discord e tanti altri.

Nuova tecnologia Ray-Tracing per giochi ancora più coinvolgenti

Per decenni, il rendering di scene ray-tracing con un'illuminazione fisicamente corretta in tempo reale è stato considerato il Santo Graal della grafica. Allo stesso tempo, la complessità geometrica di ambienti e oggetti ha continuato a crescere, mentre i giochi e la grafica 3D si sforzavano di fornire le rappresentazioni più accurate del mondo reale.

Il raggiungimento di una grafica fisicamente accurata richiede un'enorme potenza di calcolo. I moderni giochi con ray-tracing, come Cyberpunk 2077, eseguono oltre 600 calcoli di ray-tracing per ogni pixel solo per determinare l'illuminazione: un aumento di 16 volte rispetto ai primi giochi ray-tracing introdotti quattro anni fa.

I nuovi RT Core di terza generazione sono stati migliorati per offrire il doppio della qualità di resa dei fasci di luce e includono due nuove importanti unità hardware. Un Opacity Micromap Engine, che accelera di due volte il ray-tracing della geometria alpha-test e un Micro-Mesh Engine, che genera micro-mesh all'istante per garantire geometria aggiuntiva. Il Micro-Mesh Engine offre i vantaggi di una maggiore complessità geometrica senza i tradizionali costi di prestazioni e di archiviazione delle geometrie complesse.

Creatività ridefinita con RTX Remix e i nuovi encoder AV1

Le GPU RTX Serie 40 e il DLSS 3 offrono enormi progressi ai creator di NVIDIA Studio. Gli artisti 3D possono eseguire il rendering di ambienti completamente in ray-tracing con fisica accurata e materiali realistici e visualizzare le modifiche in tempo reale, senza proxy.

Anche l'editing video e lo streaming dal vivo ricevono una spinta dalle migliori prestazioni delle GPU e dall'inclusione di nuovi encoder AV1 doppi di ottava generazione. Il kit di sviluppo software NVIDIA Broadcast presenta tre aggiornamenti, ora disponibili per i partner, che includono la stima dell'espressione del volto, il contatto visivo e miglioramenti della qualità dello sfondo virtuale.

NVIDIA Omniverse - incluso nella suite di software NVIDIA Studio - aggiungerà presto NVIDIA RTX Remix, una piattaforma di modding per creare straordinarie rimasterizzazioni RTX di giochi classici. RTX Remix consente ai modder di acquisire facilmente le risorse di gioco, migliorare automaticamente i materiali con potenti strumenti di intelligenza artificiale e attivare rapidamente RTX con ray-tracing e DLSS.