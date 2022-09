Portal RTX: remaster ray tracing annunciata con mese di uscita, gratis per chi possiede l'originale

Nvidia ha annunciato durante il proprio evento Portal RTX: si tratta di una versione rimasterizzata del gioco puzzle di Valve. Sarà disponibile a novembre 2022 e sarà gratuita per tutti i giocatori che possiedono l'originale.

La descrizione ufficiale recita: "Remix RTX è stato utilizzato da NVIDIA Lightspeed Studios per reimmaginare l'iconico videogioco Portal di Valve, considerato uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi. Funzionalità grafiche avanzate come il ray-tracing completo e il DLSS 3 conferiscono al gioco un aspetto e un'atmosfera straordinariamente nuovi. Portal con RTX sarà rilasciato come contenuto scaricabile ufficiale e gratuito per il classico platform [sic] con grafica RTX a novembre, giusto in tempo per il 15° anniversario di Portal."

Qui sotto potete vedere il trailer di annuncio ufficiale di Portal RTX.

Tramite Nibel, famoso utente Twitter, potete vedere una serie di immagini provenienti dalla presentazione di Nvidia, che mostrano Portal RTX. La grafica è certamente superiore rispetto a quella del capitolo originale e il ray tracing aiuta enormemente a creare atmosfera, soprattutto negli ambienti più bui del gioco.

Diteci, cosa ne pensate di questo annuncio? Una versione moderna, a livello grafico, del primo Portal vi interessa, oppure non avete un hardware che supporti il ray tracing?