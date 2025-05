Portal with RTX aggiornato con DLSS 4 e RTX Neural Radiance Cache

Paradossalmente, alcuni dei giochi che mostrano maggioramente la potenza delle nuove tecnologie grafiche sono riedizioni di vecchi titoli, modificati all'occorrenza, come Portal with RTX , una versione del classico di Valve realizzata appositamente per mostrare la potenza grafica delle GPU RTX di Nvidia. Pubblicato nel 2022, recentemente è stato aggiornato per supportare DLSS 4 con Multi Frame Generation , che moltiplica il framerate, insieme al modello transformer per la Ray Reconstruction e DLAA, offrendo una qualità dell'immagine ancora migliore. Inoltre, è stato aggiunto anche R TX Neural Radiance Cache (NRC) , uno shader neurale che migliora l'illuminazione indiretta.

Showcase tecnologico

Il gioco rimane sempre lo stesso, ovviamente, ma chi vuole vedere in azione in un contesto pulito le tecnologie di Nvidia, può sicuramente tornare a farci un giro.

Leggiamo la nota di rilascio completa, che spiega nel dettaglio tutte le novità.

Aggiunto DLSS 4 con Multi Frame Generation e i nuovi modelli AI basati su transformer per DLSS Ray Reconstruction e DLAA. I possessori delle schede della serie RTX 50 possono ora moltiplicare i framerate con modalità 3X e 4X, generando fino a 3 fotogrammi aggiuntivi per ogni fotogramma renderizzato, mentre tutti gli utenti RTX possono beneficiare del modello transformer per Ray Reconstruction e DLAA, per una qualità dell'immagine superiore, con maggior dettaglio, stabilità migliorata e riduzione del ghosting. Per attivare DLAA, accedi al menu grafico avanzato e seleziona "Risoluzione Completa" nel menu delle modalità DLSS.

Aggiunta la RTX Neural Radiance Cache (NRC), uno shader neurale che utilizza reti neurali per stimare l'illuminazione indiretta in modo più accurato ed efficiente. Con NRC, l'illuminazione completamente ray traced non solo appare migliore, ma risulta anche più reattiva. NRC include diversi livelli di qualità, selezionati automaticamente in base al preset grafico utilizzato. È anche possibile regolare manualmente i livelli di qualità NRC dal menu grafico avanzato, nella sezione "illuminazione indiretta".

Aggiunto un nuovo sistema di streaming delle texture, che ottimizza l'uso della VRAM per massimizzare la qualità delle texture all'interno del budget di memoria video disponibile.

Apportati vari miglioramenti alle prestazioni e ottimizzazioni dell'uso della memoria.

Modificato il comportamento dei preset grafici predefiniti.

Ottimizzato il processo di compilazione degli shader di RTX Remix, riducendo i tempi di compilazione degli shader. Aggiunta anche una notifica a schermo quando gli shader vengono compilati attivamente.

Aggiornata la libreria NVIDIA Real-time Denoising (NRD) alla versione 4.13, migliorando le prestazioni e offrendo un denoising più nitido e stabile.

Se volete sapere di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Portal with RTX.