Il team di Anno 117: Pax Romana svela quando ci saranno nuove presentazioni e la Governor's Edition

La comunicazione del team di Anno 117: Pax Romana

"Hey Anno Community, mentre ci avviciniamo sempre di più al reveal del gameplay, volevamo riepilogare alcune notizie per le prossime settimane. Sappiamo che lo stavate aspettando da tempo: lunedì 19 maggio sveleremo il gameplay di Anno 117: Pax Romana! Quindi, tenete d'occhio i nostri social intorno alle 18:00 (ora italiana) per non perdere il nostro trailer. Inoltre, potreste vedere alcuni dei vostri creatori di contenuti preferiti condividere le loro prime impressioni e hands-on sul gioco a partire da lunedì sera".

"Non ne avete mai abbastanza di Anno 117: Pax Romana? Beh, abbiamo pensato a voi: sintonizzatevi il 21 maggio alle 17:00 (ora italiana) su twitch.tv/annogame per una diretta dedicata ad Anno 117: Pax Romana! Durante il live stream vi mostreremo il gioco in azione, dandovi la possibilità di porre le vostre domande più scottanti in chat. Il Community Developer Oliver e il Community Manager Celeste saranno affiancati dal Game Director Jan e dall'Art Director Reiko per parlare del gioco e delle nuove caratteristiche: alcune forse le conoscete già, altre... non tanto."

Spiegano poi che si è conclusa la votazione per la Governor's Edition e il design per la steelbook che è uscito vincitore è quello che vedete nell'immagine qui sotto.

La Steelbook di Anno 117: Pax Romana

Per quanto riguarda i nuovi test per Anno 117, il team conferma che quello da poco concluso non sarà l'ultimo, anche se per il momento non ci sono date precise per nuove fasi di prova.

