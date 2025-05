Anno 117: Pax Romana è stato presentato da Ubisoft con un lungo trailer che mostra il gameplay

Come ci ha abituato la serie Anno, oltre agli aspetti militari si tratta soprattutto di gestire anche molti elementi dell'economia e della politica, qui incentrati principalmente sulla struttura specifica dell'impero romano nel periodo preso in esame.

Seguire l'impero o ribellarsi a questo?

In qualità di governatore di un'area dell'impero, possiamo decidere con una notevole libertà come comportarci nel territorio in questione: si può scegliere di seguire la strada tracciata o anche mettere in discussione lo status quo dell'impero, con conseguenze imprevedibili.

Sotto la nostra giurisdizione troviamo le province gemelle di Latium e Albion, che possono essere plasmate attraverso varie decisioni da prendere tra diplomazia, economia, diritto e conquista militare, seguendo le direttive impartite dall'impero oppure ribellandoci a queste, scoprendo nuove province inesplorate e decidendo come comportarci con le popolazioni locali.

Potete conoscere meglio il gioco nel nostro nuovo provato di Anno 117: Pax Romana pubblicato proprio oggi, mentre ricordiamo che ci sono altre presentazioni in arrivo sul gioco previste per questa settimana, in particolare il 21 maggio, attraverso un evento specifico.