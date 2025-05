DOOM: The Dark Ages e The Precinct conquistano la vetta della classifica UK

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi in formato fisico più venduti nel Regno Unito dell'ultima settimana. DOOM: The Dark Ages ha conquistato la prima posizione nella settimana di debutto, il che non sorprende più di tanto, considerando che si tratta di uno dei giochi più attesi di maggio.

Meno scontato, invece, trovare al secondo posto The Precinct. Evidentemente il videogioco poliziesco open-world realizzato dal team indipendente di Fallen Tree Games è riuscito a farsi notare dal pubblico anche grazie alla sua nomea di "GTA al contrario", dove interpretiamo un giovane agente di polizia ligio al dovere. Chiude al terzo posto EA Sports FC 25.