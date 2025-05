Wuchang: Fallen Feathers si mostra in un nuovo video gameplay che conferma il supporto per NVIDIA DLSS 4

Come abbiamo visto, NVIDIA ha annunciato il supporto per le sue tecnologie su diversi titoli recenti o in arrivo, tra i quali DOOM The Dark Ages, Crimson Desert e altri 10 giochi , e tra questi c'è anche il promettente action RPG ad ambientazione cinese mitologica Wuchang: Fallen Feathers.

Anche Wuchang: Fallen Feathers rientra tra i giochi che supportano NVIDIA DLSS 4 e, per mostrare qualcosa dell'applicazione di tale tecnologia, il team Leenzee e il produttore hardware hanno pubblicato un breve video gameplay che la mostra in azione.

Un promettente action RPG, anche su Game Pass

Wuchang: Fallen Feathers includerà dunque il supporto per DLSS 4 al lancio, fissato per il 24 luglio 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, previsto anche al day one direttamente all'interno del catalogo di Game Pass.

Nel pacchetto di soluzioni tecnologiche integrate troviamo anche DLSS Frame Generation, Super Resolution e Reflex, ovvero le principali tecnologie grafiche proposte da NVIDIA per i giochi di nuova generazione sulle proprie schede video.

Il gioco si presenta come un veloce action RPG molto incentrato sui combattimenti, in qualche modo simile a Black Myth: Wukong come caratteristiche ma con un'ambientazione un po' differente, pur legata alle tradizioni folkloristiche della Cina.

In Wuchang: Fallen Feathers sarà possibile affrontare i vari boss presenti in ordine diverso, seguendo anche alcune biforcazioni della storia che portano a finali differenti, oltre allo specializzarsi il più possibile nell'arte del combattimento.