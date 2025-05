Wuchang: Fallen Feathers si è mostrato con un nuovo trailer al Future Games Show dalla Gamescom latam

La caratteristica peculiare è la sua ambientazione in stile cinese, sulla quale gli sviluppatori dovrebbero essere particolarmente ferrati, considerando la provenienza.

Il Future Games Show dalla Gamescom latam si è aperto con un nuovo trailer di Wuchang: Fallen Feathers , che ha mostrato qualcosa di più su storia e gameplay per l'action RPG di Leenzee Games in arrivo il 24 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, anche attraverso Game Pass.

Nuove e vecchie scene dal gioco

Wuchang: Fallen Feathers è ambientato durante la Dinastia Ming nell'antica Cina, anche se sono evidenti gli influssi fantastici inseriti nel gioco. Protagonista della storia è una ragazza combattente chiamata Bai, dotata di abilità particolari e sovrumane.

Dotata di una sorta di braccio coperto di piume, Bai è in grado di risvegliare dei poteri speciali attraverso un tipo di magia in qualche modo legato agli uccelli, cosa che ha a che fare con la particolare lore in cui si ambienta la storia.

Wuchang: Fallen Feathers viene descritto come un'"esperienza di combattimento impegnativa con diverse categorie di armi e l'uso di magia Ornithropica", che evidentemente ha a che fare con la particolare razza di esseri pennuti su cui è incentrata la storia. Nel gioco ci troviamo a esplorare ambientazioni "interconnesse", cosa che potrebbe rimandare a elementi quasi metroidvania.

Di recente abbiamo visto che Wuchang: Fallen Feathers vuole dare massima libertà e farvi affrontare i boss in qualsiasi ordine, inoltre abbiamo visto la data di uscita, edizione Deluxe, prezzi, costumi speciali e altro.