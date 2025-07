I voti delle recensioni di Wuchang: Fallen Feathers sono contrastanti: dal 9 al 4!

Le recensioni di Wuchang: Fallen Feathers sono ora disponibili in rete e i critici internazionali hanno dato un parere mediamente positivo, con voti molto alti e alcuni invece molto bassi.

I principali voti di Wuchang: Fallen Feathers

Tramite Metacritic vediamo che i voti sono:

Multiplayer.it - 75

DualShockers - 90

PlayStation Universe - 85

Dexterto - 80

IGN USA - 80

Noisy Pixel - 75

RPGamer - 70

TheGamer - 60

Eurogamer - 60

Slant Magazine - 50

TheSixthAxis - 40

Si tratta solo di una selezione, ma mostra come ci sono verdetti per tutti i gusti, scarti di 5-10 punti da recensione a recensione: è chiaro che il videogioco abbia profondamente diviso le testate mondiali.

Tra i responsi negativi vengono segnalati i problemi tecnici e una mancanza di identità e originalità, così come un livello di complessità troppo elevato. I commenti positivi invece parlano di un gioco brutale, veloce e dinamico con grande varietà che lo aiuta a essere sempre molto divertente grazie anche all'ottima mappa interconnessa, un ottimo gioco per i grandi fan del genere che non si preoccupano all'idea di affrontare qualche sezione un po' più frustrante.

Nella nostra recensione, invece, vi abbiamo spiegato che "Wuchang: Fallen Feathers è semplicemente un videogioco imperdibile per qualsiasi amante del genere souslike, specialmente per chi ha apprezzato i classici "soulsbone" di FromSoftware."