Gmail testa nuovi banner promozionali: prodotti in evidenza difficili da ignorare

Google sta testando una nuova categoria di annunci pubblicitari all'interno di Gmail. Le promozioni, lo ricordiamo, sono già attive e visibili, ma non sono particolarmente invasive quindi è abbastanza facile ignorarle. In questo caso, però, si tratterebbe di banner pubblicitari dedicati all'acquisto rapido di un prodotto, precisamente nella cartella Promozioni. Vediamo tutti i dettagli in merito.

Nuovi annunci pubblicitari

Come vi abbiamo già detto, Google sta testando questa novità all'interno di Gmail, quindi non è ancora disponibile ufficialmente (ovviamente vi aggiorneremo). La scheda Promozioni, in particolare, potrebbe trasformarsi in una sorta di e-commerce in cui i prodotti vengono mostrati in maniera piuttosto evidente, potendoli sfogliare a mo' di catalogo ed eventualmente acquistarli in pochi istanti. A mostrare le prime immagini è Thomas Eccel di JvM Impact.

I nuovi banner pubblicitari di Gmail (Fonte: Thomas Eccel)

Come potete vedere, il banner in questione è abbastanza difficile da ignorare ed è di medie dimensioni. Viene mostrato il prodotto, il suo prezzo, ed è in lingua italiana, quindi arriverà palesemente anche in Italia. A incuriosire è anche l'accuratezza del banner, dato che si trova esattamente tra due email di iRobot (il prodotto è infatti un robot dedicato alla pulizia delle piscine).

Ovviamente restiamo in attesa di conferme o smentite da parte dell'azienda e vi aggiorneremo con i dettagli ufficiali.