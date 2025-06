Troppe newsletter? Gmail ti aiuta a liberare e controllare la posta con la nuova funzione "Gestisci iscrizioni"

Così come, sempre talvolta, queste email rischiano di appesantire inutilmente la propria casella . Si tratta, dunque, di un problema che affligge un po' tutti gli utenti e, per questo, Gmail sta lavorando all'introduzione di una nuova funzione chiamata "Gestisci iscrizioni".

Gmail si aggiorna e lo tentando di andare incontro alle esigenze degli utenti e in particolar modo di quegli utenti che non sentono di avere il pieno controllo sulla propria casella di posta elettronica . Spesso, può capitare, di trovarsi sommersi da una serie di email e di newsletter che, talvolta, rischiano anche di farci perdere il focus sulla comunicazioni realmente importanti.

È lo stesso tasto "Annulla iscrizione" che normalmente si vede nelle singole email promozionali, ma ora è tutto più comodo e ordinato in un'unica pagina . Se clicchi su un mittente, puoi vedere tutte le email ricevute da quella lista. Se non ti interessano più, basta premere "Annulla iscrizione". Attenzione però: potrebbero volerci alcuni giorni prima che l'effetto sia attivo.

A questa nuova funzione si può accedere tramite la nuova pagina che si trova nella barra laterale sinistra di Gmail (nella sezione "Altro", tra "Spam" e "Gestisci etichette") e permette in pochi clic di vedere tutte le newsletter a cui sei iscritto, sapere quanto spesso ricevi le loro email e, soprattutto, disiscriverti con un solo clic.

Una novità che riguarda il web

Specifichiamo che questa nuova funzione riguarda la versione web. Si tratta, infatti, di una novità che già da qualche mese è disponibile per la versione Android di Gmail. Google ha deciso di iniziare a lavorare per poi distribuirla, anche a questa funzione per la versione web.

Aspettiamo, dunque, di capire quanto ci vorrà per far sì che il rollout diventi globale per tutti gli utenti. Intanto, questa è solo una delle ultime novità relative a Gmail, l'ultima riguarda i riassunti tramite IA che appaiono direttamente nella casella di posta elettronica: dai un'occhiata a tutti i dettagli della notizia.