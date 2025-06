Il cosplay di Ann Takamaki da Oichi può rubare il cuore ai giocatori di Persona 5

Di giorno la ragazza è una normale studentessa, di notte si trasforma in Phantom Thief insieme agli altri ragazzi del gruppo, intenti a cambiare la società in cui vivono attraverso i loro particolari poteri.

La Ann di Oichi

La versione scelta da Oichi è ovviamente proprio quest'ultima, con la quale Ann si mostra in tutto il suo splendore: caratterizzata da un'attillata tuta in latex rossa fiammante, la ragazza ha una maschera da gatto a coprire in parte il volto, ma mantenendo comunque la sgargiante capigliatura bionda raccolta in due ampie code ai lati del volto.



La riproduzione da parte di Oichi è praticamente perfetta, al di là di qualche variazione applicata e di una conformazione del corpo leggermente differente, ma funziona veramente bene a ricreare lo stile tipico di Ann in versione Phantom Thief.

Inoltre, quello che risulta particolarmente azzeccato è anche la riproduzione della particolare interfaccia che il gioco mette in scena durante i combattimenti, che dona un tocco di fedeltà in più a questa reinterpretazione.

Se cercate altre interpretazioni su Persona 5, vi rimandiamo al cosplay di Tae Takemi di Saiwestwood, a quello di Futaba da Carry.key, al cosplay di Tae Takemi di Xenon_ne e a quello di Ann Takamaki ancora di shirogane_sama.