Persona 5: il cosplay di Tae Takemi di Saiwestwood è pronto per le visite

Nonostante il tempo passato dalla sua uscita, Persona 5 continua a rappresentare un soggetto importante per le cosplayer, come vediamo in questo caso con il cosplay di Tae Takemi da parte di Saiwestwood, che risulta davvero perfetto, con la dottoressa che sembra pronta a visitarci.

Il personaggio in questione non ha goduto di grandissima visibilità in ambito di cosplay rispetto ad altri tratti dal gioco, non essendo propriamente tra quelli principali e maggiormente centrali nella storia, ma si tratta di una figura dotata di grand fascino. Si tratta di una dottoressa che gestisce una clinica a Yongen-Jaya, non lontano dal Café Leblanc.

È a che la maggiore fornitrice di assistenza medica e medicinali vari per i protagonisti del gioco, dunque è qualcuno con cui abbiamo spesso a che fare all'interno della storia di Persona 5 e che ha una funzionalità precisa anche in ambito gameplay. Come riferito da Morgana, è dotata di un "interessante gusto in termini di moda", cosa che emerge chiaramente dal suo particolare outfit che mischia il camice da dottoressa con abiti decisamente più aggressivi.