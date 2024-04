Manor Lords: grande lancio su Steam con oltre 159.000 utenti connessi e primo posto in classifica

Questo nonostante sia contemporaneamente uscito anche su Game Pass, a dimostrare come la piattaforma di Valve sia sempre decisiva per gli utenti Windows, a prescindere dal prezzo di vendita.

Manor Lords è arrivato e si è fatto subito sentire: come lasciava facilmente intuire la grande aspettativa che circondava il titolo in questione fin da prima del lancio, l'uscita su Steam è stata un successo, con oltre 159.000 giocatori contemporaneamente connessi registrati sul database di Steam e il primo posto nella classifica dei più venduti.

Subito in cima alla classifica

Manor Lords, l'illustrazione principale

Il dato preciso sugli utenti contemporaneamente online su Manor Lords è 159.701, registrato durante la notte, cosa che dimostra come molti utenti abbiano voluto subito cimentarsi con la particolare simulazione medivale.

L'altro dato di notevole spicco è la presenza di Manor Lords in cima alla classifica dei giochi più venduti nella settimana su Steam: il gioco di Slavic Magic si è piazzato direttamente al primo posto, superando titoli di grandissimo interesse come No Rest for the Wicked, il solito Counter-Strike 2 e anche Helldivers 2, calato di diverse posizioni dopo essere rimasto in vetta a lungo.

Bisogna ricordare peraltro che Manor Lords è disponibile in accesso anticipato su Steam, dunque non si tratta della versione definitiva e dovrà attraversare ancora un lungo periodo di perfezionamenti e miglioramenti vari. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro provato di Manor Lords.