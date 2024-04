Cosa giocherete questo weekend? Stellar Blade, Manor Lords, Sand Land o altro?

Per quanto riguarda le novità di questa settimana, si parte ovviamente da Stellar Blade , il nuovo gioco d'azione del team coreano ShiftUp diventato all'improvviso una delle maggiori esclusive per PS5 di quest'anno.

Tra combattenti futuristiche e signori feudali

Manor Lords è tra i più desiderati su Steam

Come abbiamo visto anche nella nostra recensione, al di là degli aspetti più appariscenti di Stellar Blade, riassunti praticamente nelle forme della protagonista, troviamo anche un action ben strutturato, con un sistema di combattimento veloce e spettacolare, che non disdegna qualche interessante tatticismo.

Se cercate qualcosa di un po' più profondo e particolare, allora Manor Lords potrebbe fare al caso vostro: bisogna considerare che è ancora in accesso anticipato e al momento disponibile solo su PC, ma la simulazione medievale in questione ha già saputo catturare una notevole quantità di persone, con una certa aspettativa che è montata anche nei giorni precedenti al lancio, nonostante si tratti di un titolo non propriamente adatto alle masse.

Continuando a guardare solo questa settimana, un altro titolo di rilievo è sicuramente Sand Land, il gioco di Bandai Namco incentrato sull'omonimo manga firmato da Akira Toriyama, il leggendario autore di Dragon Ball scomparso di recente, che ha curato il character design anche del gioco in questione.

Non è ancora finita per quanto riguarda le recenti uscite, però: c'è anche il particolare souls-like sottomarino Another Crab's Treasure, così come l'interessante Tales of Kenzera: Zau e Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, JRPG che si presenta come l'erede spirituale della storica serie Suikoden.