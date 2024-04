Fallout 5: Microsoft vorrebbe far uscire il nuovo capitolo prima del previsto, per un leaker

Come questo possa tradursi in pratica è tutta un'altra storia, però: Bethesda Softworks è ancora impegnata sul supporto per Starfield , mentre la maggior parte della forza lavoro è ora tutta riversata su The Elder Scrolls 6 , che avrà la precedenza su Fallout 5, il quale sarebbe il progetto successivo da portare a termine.

La questione non è affatto semplice, ovviamente, ma secondo Jez Corden , giornalista di Windows Central da sempre molto vicino alle questioni che riguardano Xbox, Microsoft starebbe "formulando piani su come fare in modo che il prossimo Fallout possa arrivare prima di quanto previsto", come riferito all'interno della recente puntata del podcast Xbox Two.

Intanto ci sono Fallout 4 e 76

Fallout 4 ha ricevuto l'update next gen, nel frattempo

Considerando le tempistiche standard dello studio, significa che il nuovo Fallout difficilmente potrebbe arrivare sul mercato prima del 2030, un periodo di tempo lontanissimo per poter sfruttare un qualsiasi hype temporaneo.

C'è da immaginare che l'eventuale Stagione 2 di Fallout possa bissare il successo della prima, cosa che donerebbe ulteriore margine di tempo per preparare la scia a un nuovo capitolo della serie, ma lo sviluppo dovrebbe essere organizzato in maniera diversa.

Qui entrano in gioco le teorie più selvagge, che ovviamente coinvolgono Obsidian: il team, anch'esso parte degli Xbox Game Studios, è autore di Fallout: New Vegas, che a lungo termine si è rivelato uno dei capitoli più apprezzati della serie, dunque l'idea potrebbe essere affidare un nuovo Fallout allo studio in questione.

Potrebbe trattarsi di uno spin-off o qualcosa del genere, considerando che Bethesda sembra essere piuttosto gelosa della sua proprietà intellettuale, ma la questione è comunque molto dubbia perché anche Obsidian è già impegnatissima su diversi progetti, tra Avowed e The Outer Worlds 2, dunque per il momento tutta la questione sembra soprattutto una grande speculazione, sebbene sia vero che l'hype per la serie TV Fallout rappresenti un patrimonio da non sprecare, visto anche come ha trascinato nuovamente i vecchi capitoli della serie nuovamente nelle classifiche di vendita.

Nel frattempo, Fallout 4 ha ricevuto il suo update next gen e probabilmente, insieme a Fallout 76, potrà intanto assorbire la voglia del pubblico per la serie almeno per un po'.