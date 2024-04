Manor Lords è il gioco più desiderato su Steam, in arrivo anche su Game Pass

Manor Lords è attualmente il gioco più desiderato su Steam , come evidenziato dal publisher Hooded Horse, ovvero il titolo che risulta maggiormente presente nella lista dei desideri dei giocatori sul celebre store di Valve, all'avvicinarsi della sua uscita fissata per questo mese, anche su Game Pass .

Una simulazione medievale a diversi livelli

Manor Lords dovrebbe basarsi su una buona ricostruzione storica

Manor Lords ha la data di uscita fissata per il 26 aprile 2024 su PC e Xbox Series X|S, in early access e Game Preview, su Steam e Xbox Game Pass. Dunque ancora non in versione completa, ma risulta già uno dei titoli più attesi di quesa parte dell'anno e il fatto che sia presente in così tante liste dei desideri lo dice chiaramente.

Il titolo è una simulazione medievale che fonde diverse caratteristiche: l'elemento centrale è la costruzione di un insediamento rurale che punta a diventare un borgo sempre più importante, ma oltre a vederci alle prese con la costruzione e la gestione di questo ci mette anche alla guida di un esercito.

La gestione dell'insediamento prevede infatti il fatto di occuparsi di ogni suo aspetto: dalla costruzione alla gestione economica, politica, sociale e militare di questo, il tutto con l'intenzione anche di rappresentare una ricostruzione storica piuttosto accurata.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro speciale su tutte le novità del city builder medievale emerse qualche mese fa, in attesa delle nuove prove sulla versione in accesso anticipato in arrivo.